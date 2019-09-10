Известный руфер рассказал, как его избили и ограбили охранники недостроенной высотки

Экстремала неприятно поразила беспомощность прибывших на вызов полицейских.

Руфер Григорий Кириленко, известный как Mustang Wanted, заявил, что его схватили и ограбили охранники одной из строящихся высоток.

Читайте такжеПриняли за бомжа: в Киеве отдали под суд подростков, жестоко избивших мужчину (видео)Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

«Йоу, друзья! Меня ограбили охранники на стройке, немного побили даже», – отметил он.

По его словам, прибывшие на вызов полицейские не знали, что делать. И его неприятно поразила эта «беспомощность копов». Вместе с тем, судя по оставленным комментариям к изначальному посту, благодаря огласке конфликт за несколько часов был исчерпан.

«Сегодня я наблюдал, как быть не должно, и не хочу, чтобы так было. Я это почувствовал, и прямо глубоко задумался, что с этим можно сделать. Самое меньшее – это не быть равнодушным», – отметил Григорий.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве мужчина сделал замечание шумной компании и получил три удара ножом.