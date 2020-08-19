В Киеве водитель маршрутки протянул пенсионерку по асфальту, зажав ее дверями (фото, видео)
В Киеве водитель маршрутки зажал дверью пожилую женщину и протащил ее по асфальту. Инцидент произошел, когда та выходила из транспорта.
Событие состоялось на проспекте Свободы, сообщает "Киев Оперативный".
Женщина с маленьким ребенком и своей мамой выходили из маршрутки №587 (AA1342TA). Неизвестно, чем занимался водитель в это время, но, не дождавшись, чтобы пассажиры со своими вещами вышли, начал закрывать дверь. Пожилую женщину зажало дверью, потому что когда она вышла - потянулась за рюкзаком, который был в салоне. Не заметив этого, водитель закрыл дверь и нажал ее руки, а потом просто протянул женщину по асфальту, - говорится в сообщении.
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Водитель не обратил внимания и поехал, пока пассажиры в салоне не начали кричать. Как следствие, 79-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.
На месте происшествия патрульные выясняют обстоятельства чрезвычайного происшествия и опрашивают свидетелей.
К сожалению, так уж сложилось, что это - типичная ситуация для маршрутчиков, которые нормально не контролирует ни один государственный орган ", - подытожили в сообществе.
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