Желая отомстить за другой приговор, мужчина написал угрозы в личные сообщения официальной страницы Деснянского районного суда столицы.

В Киеве осужден мужчина, который через сообщения в соцсети Facebook угрожал убийством судье (ч. 1 ст. 377 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2021 года судья Деснянского районного суда города Киева вынесла решение по гражданскому делу о взыскании денежных средств с 51-летнего киевлянина по иску Киевского городского центра занятости.

"Будучи не согласным с решением судьи и желая отомстить ей, мужчина прислал в личные сообщения официальной страницы Деснянского районного суда города Киева в социальной сети Facebook сообщениями, которые содержали угрозы убийством указанной судьи", - говорится в сообщении.

Во время обыска жилища мужчины была обнаружена техника, с которой он отправлял сообщения с угрозами. Отмечается, что в суде обвиняемый свою вину признал полностью и искренне раскаялся.

Читайте такжеЛайк, подписка, тюрьма: в Беларуси ввели уголовную ответственность для читателей оппозиционных Telegram-каналовОн признан виновным в содеянном и получил наказание в виде 1 года лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины, установлен испытательный срок 1 год.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ивано-Франковщине женщину оштрафовали за пост о COVID-19 в Facebook. Она распространила публикацию "На Украине американская вакцина от COVID-19 убила 5 человек".

Вас также могут заинтересовать новости: