Впоследствии его задержали.

В Киеве правоохранители задержали вора по паспортным данным, которые он сам предоставил перед совершением преступления.

Детали курьезного инцидента рассказали в патрульной полиции столицы.

Он произошел накануне на проспекте Академика Глушкова. Туда патрульных вызвали сотрудники магазина за кражу. Они рассказали, что клиент, придя с целью купить в кредит телефон, предоставил свой паспорт и сделал фото с документом. Далее он ожидал завершения процедуры за столом, телефон лежал рядом.

"Персонал магазина предоставил патрульным видео, как гражданин разглядывает гаджет, кладет его в рюкзак и выходит, воспользовавшись тем, что продавцы отвлеклись. Патрульные взялись проверять предполагаемого вора по паспортным данным. Инспекторы выяснили его адрес проживания и отправились в дом", - говорится в сообщении.

Вора задержали на общем балконе. Сначала он все отрицал, потом признался. В украденный телефон он уже успел вставить свою сим-карту.

В итоге мужчину доставили в Голосеевское районное управление полиции.

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Автор: Юрий Годован