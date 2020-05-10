Киевляне обустроили баню на 20 этаже многоэтажки – там возник пожар (фото)

Пострадавших нет, причины возгорания устанавливают правоохранители.

На улице Драгомирова в Печерском районе столицы спасатели ликвидировали пожар на 20 этаже 29-этажного жилого дома.

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Как сообщается на сайте ГСЧС, горела баня одной из квартир. Пожар сопровождался сильным задымлением. Еще до прибытия спасателей в здании сработала система оповещения о пожаре, поэтому почти все жители многоэтажки вышли самостоятельно на улицу.

В 19:12 пожар на площади 20 м кв. был локализован, а в 19:17 ликвидирован. Во время тушения спасатели вывели 4-х человек, которые находились в квартире.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания на данный момент устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее в Харькове загорелся многоквартирный дом.