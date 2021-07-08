Правоохранители изъяли более 18 терабайтов противоправного контента.

В Украине киберполиция разоблачила почти 50 человек, которые создавали, сбывали и распространяли детскую порнографию.

Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, киберполицейские провели в 14 областях профилактическую операцию под условным названием "Паутина". Ее цель - противодействие распространению в интернете порнографии с участием детей.

Всего правоохранители провели 47 обысков, было разоблачено 47 злоумышленников, 16 из них уже объявили о подозрении. Также Киберполиция изъяла более 18 терабайтов противоправного контента.

В частности, в столице задержали двух киевлянок, которые создавали порно контент с участием собственных детей, а отснятые материалы продавали в Интернете. В Одессе правоохранители разоблачили пятерых местных жителей. С целью обогащения они создали более 300 сайтов, куда загружали видео и фото порнографического характера, в частности, с участием детей.

Читайте такжеНа Львовщине 20-летний парень разгромил почти 60 надгробий на могилах сечевых стрельцов (фото)Кроме того, на Хмельнитчине мужчина продавал в мессенджере детскую порнографию, которую получал от детей, шантажируя и запугивая их в социальных сетях.

В целом было открыто 57 уголовных производств по ст. 149 (Торговля людьми), ст. 152 (Изнасилование), ст. 155 (Совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних), ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 301-1 (Получения доступа к детской порнографии, приобретение, хранение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины. По четырем фактам правонарушений в суд направлены обвинительные акты.

Ранее уже стало известно, в Днепре мужчине объявили подозрение за изготовление порно и развращение 17 детей.

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Автор: Таня Поляковская