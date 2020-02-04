Развратил 17 детей: в Днепре мужчине объявили подозрение за изготовление порно

Мужчина подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места.

В Днепре 60-летнему мужчине сообщили о подозрении за развращение несовершеннолетних и изготовление порнографии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На протяжении нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей.

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Как было установлено сотрудниками управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержан подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места. Затем разными путями заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото. Также у некоторых детей он забирал ценные вещи.

В результате мужчину задержали за совершение разбойного нападения на ребенка и осудили. Сейчас подозреваемый отбывает наказание в местах лишения свободы. В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография.

3 февраля 2020 года преступнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление и сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, полиция Полтавской области разоблачили трех мужчин, которые снимали в порнофильмах детей.