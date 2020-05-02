В Харькове нарушители карантина избили журналиста (фото, видео)

У журналиста отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком.

В Харькове избили журналиста Никиту Кныша, который обратился в полицию из-за нарушения карантина.

Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВ Черкассах возле управления Нацполиции прошла акция против карантинаПо его словам, Кныш решил снять на видео нарушения условий карантина.

На этом видео видно, что пострадавший представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина, после чего он вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке.

По словам журналиста, сразу после того, как полиция уехала, на журналиста напали и избили. У него отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Впоследствии телефон выбросили, а Кныш заявил, что снова обратился в полицию.

Ранее УНИАН сообщал, что карантинные ограничения в Украине продлили до 11 мая.