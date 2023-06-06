Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям обозначила задачу для ликвидации последствий подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

На данный момент нет жертв среди населения из-за высокой воды после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, об этом шла речь на заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Среди прочего комиссия обозначила четыре главные задачи для ликвидации последствий террористического акта.

Видео дня

Во-первых, необходимо организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. По словам Шмыгаля, первые эвакуационные поезда из Херсона отправляются в 13:00.

Второй задачей является контроль ситуации вокруг Запорожской АЭС, чтобы не допустить развития наихудшего сценария.

В-третьих, по словам главы правительства, необходимо обеспечить население питьевой водой.

"Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовим выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее", - отметил Шмыгаль.

Еще одной задачей является оценка экологических последствий теракта - Минокружающей среды вскоре должно подготовить соответствующие данные.

"Все получили задания и поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления по ситуации", - отметил премьер.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Российские оккупационные войска этой ночью взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. Россияне фактически уничтожили Каховскую ГЭС и Каховское водохранилище. По оценкам "Укргидроэнерго", подорванная оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

Кроме того, существует риск затопления возле 80 населенных пунктов на Херсонщине. Из-за подрыва дамбы есть также угроза катастрофы на Запорожской АЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: