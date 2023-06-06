В Германии заявили, что с тревогой следят за ситуацией.

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал подрыв дамбы на Каховской ГЭС. По его словам, это "новое измерение" войны в Украине, пишет Bild.

Известие об уничтожении украинской дамбы российскими оккупационными войсками застигло Шольца на форуме в Берлине. По мнению канцлера, разрушение Каховской ГЭС "соответствует тому, как Путин ведёт эту войну". Он также заявил, что власти ФРГ "наблюдают с заботой и беспокойством" за всем происходящим.

Как ранее писал УНИАН, минувшей ночью российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате конструкция получила масштабные повреждения, и поток воды из Каховского водохранилища хлынул через пролом.

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Вода быстро подтопила множество населенных пунктов ниже по течению Днепра и продолжает прибывать дальше. Как сообщили в МВД Украины, сейчас на правом берегу Днепра осуществляется эвакуация населения из некоторых районов Херсона, а также из целого ряда поселков и деревень вдоль берега.

Как сообщили в "Укргидроэнерго", восстановить ГЭС в прежнем виде уже невозможно. Также там считают, что Каховское водохранилище "сработает", т.е. вытечет примерно за четыре дня.

Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором руководство страны согласовало план дальнейших действий в связи подрывом дамбы Каховской ГЭС.

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