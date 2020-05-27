Адвокат раскрыл подробности об изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыке

Адвокат рассказал, что девушку в отделение полиции привез ее сосед якобы на допрос по поводу ограблений в селе.

Адвокат женщины, которую в отделении полиции изнасиловали и избили полицейские из Кагарлыка на Киевщине, рассказал некоторые подробности происшествия.

Как сообщил адвокат Евгений Мельниченко на странице в Facebook, девушку в отделение полиции привез ее сосед якобы на допрос по поводу ограблений в селе.

"23 мая 2020 года, в субботу, сосед привез девушку будто на вызов в полицию, где ее ждал "дядя Коля", начальник уголовного розыска отдела полиции Кагарлыка. Сосед сейчас в розыске, у него трое детей, разведен, 39 лет", - рассказал адвокат.

По его словам, в отделении на потерпевшую ждали полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима в нетрезвом состоянии.

"В отделе полиции потерпевшую ждал пьяный дядя Коля и Сережа - сотрудники полиции. Этот дядя Коля раньше добивался потерпевшую и говорил ей "будешь давать, когда я скажу, поняла". Далее потерпевшую начали бить и насиловать. До 4 утра с семи вечера. Она плакала, просилась. Теряла сознание. А ее били, душили, насиловали неоднократно в четырех кабинетах. При этом полицейские пили алкоголь, употребляли наркотики, и заставляли пить потерпевшую. Это была месть дяди Коли, что девушка не пошла на то, чтобы добровольно иметь отношения с ним. Насиловал подчиненный Сережа, а дядя Коля душил и бил...", - рассказал Мельниченко.

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Также он добавил, что у потерпевшей есть 5-летняя дочь, которая больна ДЦП.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

Арестованные подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшемся насилием, и изнасиловании. В случае доказательства вины правоохранителей в совершении этого преступления, им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

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