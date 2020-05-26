Избиение и изнасилование в Кагарлыке: суд взял под стражу второго полицейского

Заседание суда происходило в закрытом режиме.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения второму полицейскому Кагарлыка Николаю Кузиву, которого подозревают в соучастии в изнасиловании женщины. Его взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Об этом сообщил корреспондент hromadske из здания суда.

По словам адвоката Кузива, подозреваемый не признает свою вину. О таком же, во время избрания ему меры пресечения, в суде заявлял другой подозреваемый в изнасиловании женщины полицейский Сергей Сулима.

Заседание суда происходило в закрытом режиме.

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Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

Двое сотрудников Кагарлыкского отделения полиции были задержаны. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения.

Досудебное расследование осуществляет ГБР по фактам изнасилования.

По информации ГБР, в ночь на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Они также одевали на женщину противогаз, применяли наручники и стрелял из табельного оружия над ее головой.

Сегодня, 26 мая, следователи ГБР сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции в изнасиловании и избиении женщины.

Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов отделения полиции подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

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