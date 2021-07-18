На время досудебного расследования нападавших отстранили от работы в Службе безопасности.

К нападению на украинских пограничников в Сумской области причастны сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в СБУ в комментарии 24 каналу и РБК-Украина.

В ведомстве отметили, что на время досудебного расследования нападавших отстранили от работы.

В СБУ также пообещали сотрудничать со следствием для привлечения виновных в нападении к ответственности.

"На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками Службы, отстранены от работы. СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны - безотносительно к должностям и фамилиям", - говорится в заявлении спецслужбы.

Нападение на пограничников: что известно

В ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы произошло нападение на пограничный наряд. Трое неизвестных нанесли пограничникам телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Пострадавшие пограничники находятся в удовлетворительном состоянии. Проводятся неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, внесенного в ЕРДР по статьям 262 и 345 УК Украины ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов...", "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

По словам представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, нападавшие не имели при себе оружия. Они нанесли телесные повреждения двум пограничникам, которые были в составе пограничного отряда. Захваченное оружие нападавшие выбросили неподалеку от места инцидента, где его и нашли правоохранители.

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Автор: Александр Топчий