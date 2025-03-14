Петровский и его подразделение убили 22 украинских военнослужащих.

В Финляндии суд приговорил одного из лидеров неонацистской группировки "Русич" Яна Петровского (известен также как Воислав Торден) к пожизненному заключению за военные преступления в Украине.

Суд установил, что Петровский в составе отряда "Русич" принимал участие в вооруженном нападении на бойцов батальона "Айдар" ВСУ осенью 2014 года рядом со Счастьем в Луганской области.

"В результате перестрелки уничтожены грузовой и легковой автомобили батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины, ранены пятеро военнослужащих, погиб 21 военнослужащий. По данным обвинительного заключения, один из раненых солдат впоследствии скончался от полученных травм", - пишет Yle.fi.

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При этом суд отклонил обвинение в организации засады и также были отклонены иски о возмещении ущерба, поданные ближайшими родственниками четырех раненых и 22 погибших солдат.

Это первый случай, когда в Финляндии были выдвинуты и рассмотрены в суде обвинения в совершении военных преступлений во время войны на Украине.

Отмечается, что судебный процесс и вынесение приговора состоялись в Финляндии, поскольку Верховный суд постановил, что запрос Украины об экстрадиции Тордена не может быть удовлетворен.

Ян Петровский - что известно о его преступлениях

Как сообщал УНИАН, прокуратура Финляндии обвинила бывшего командира российской неонацистской группировки "Русич" Яна Петровского в совершении военных преступлений на территории Украины. Заместитель генерального прокурора Юкка Раппе выдвинул Воиславу Тордену (он же Петровский) обвинения в пяти военных преступлениях, совершенных осенью 2014 года на Донбассе.

Петровский принимал участие в действиях, противоречащих правилам и обычаям войны. Оккупант и солдаты его подразделения убили 22 украинских военнослужащих, еще четырех серьезно ранили. Также ему инкриминируют нарушение правил ведения войны (обращение с ранеными и убитыми солдатами противника).

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