Криминальная группировка специализировалась на разбоях.

Бойцы спецподразделения КОРД провели спецоперацию по задержанию криминальной группировки в Харькове. Последней жертвой преступников стал 84-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харькова.

Правоохранители получили информацию об криминальной группировке, которая совершала разбойные нападения, представляясь полицейскими. Им удалось выйти на след членов банды и выяснить им возможных следующих жертв.

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Первым в списке оказался 84-летний житель Харькова, который якобы имел определенные сбережения.

"Дверь квартиры пенсионер открыл злоумышленникам сам, ведь они представились ему сотрудниками полиции. Попав в дом, сообщники набросились на мужчину с кулаками, а чтобы не кричал, скотчем заклеили рот", - говорится в сообщении.

В этот момент правоохранители провели спецоперацию и задержали 4 членов криминальной группировки, которые живут в Харькове (им 39, 38, 48 и 22 года).

"Во время обыска у них изъят нож, скотч, перчатки, а также банковские карты потерпевшего. Кроме того, изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники", - сообщили в полиции.

По информации следствия, организовал преступную группу 39-летний уроженец России, ныне житель Харьковской области. Он неоднократно был судим за разбои и наркотики. К "делу" привлек 3 сообщников - одного из Харьковской области и двух иностранцев. Все они есть в криминальных базах полиции.

Среди инцидентов, к которым банду считают причастной, - избиение и ограбление несовершеннолетнего харьковчанина. Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Причастность к другим похожим преступлениям в регионе устанавливают.

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