Изнасилования в отделении полиции: весь штат правоохранителей Кагарлыка сократили

В то же время глава МИД Арсен Аваков заявил, что «в каждой полиции мира есть пытки».

В министерстве внутренних дел заявили, что сократили штат отделения полиции Кагарлыка после изнасилования в помещении девушки, которую пригласили как свидетеля по одному из дел.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам заместителя председателя Нацполиции Максима Цуцкиридзе, «полиция оперативно отреагировала на пытки и изнасилование в Кагарлыке».

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«Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности... Штат Кагарлыцкого отделения полиции сокращен полностью», – сказал он.

При этом Цуцкиридзе заметил, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем в милиции.

В то же время глава МИД Арсен Аваков заявил, что «в каждой полиции мира есть пытки», но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и стараются предупреждать.

«Врадеевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего», – ответил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в больницу обратилась женщина 1994 года рождения с заявлением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этому причастны сотрудники полиции Кагарлыка.

26 мая Голосеевский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога двух полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил этих полицейских, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отделения и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава этого отделения. Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.

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