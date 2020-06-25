Полиция из Кагарлыка совершала незаконные действия и в отношении несовершеннолетней сестры изнасилованной - адвокат

Девочку "похищали для следственных действий".

Адвокат изнасилованной Нелли сотрудниками полиции в Кагарлыке сообщила, что эти же правоохранители совершали незаконные действия в отношении несовершеннолетней сестры девушки - Аллы.

Об этом заявила на брифинге, 25 июня, адвокат Елена Сотник, пишет ТСН.

Читайте такжеИзнасилование в Кагарлыке: адвокат потерпевшей рассказала о ее физическом состоянии

"У нас есть еще один фигурант в этом деле и мы заявление уже подали. О совершении преступления в отношении малолетней сестры Нели, которую зовут Алла. В отношении нее также эти самые подозреваемые, за несколько часов до того как начались события с Нелей, совершали незаконные действия с несовершеннолетней", - заявила Сотник.

Она добавила, что фактически они ее похитили и совершали следственные действия без каких-либо оснований.

Адвокаты заявили, что сельские жители боятся полиции, потому что они есть там единственной властью и им не к кому обратиться в случае противоправных действий правоохранителей.

Напомним, что новая адвокат потерпевшей, которую изнасиловали в Кагарлыке, рассказала о состоянии женщины. Пострадавшая от произвола полицейских-насильников сейчас нуждается в срочной помощи психолога и охранников.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая им сообщили о подозрениях. Оперуполномоченный подозревался в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов отделения полиции подозревался в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Также 26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram