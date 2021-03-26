На днях жительница Кременчуга Ольга Плохотниченко опубликовала видео, на которых ее муж прямо на глазах маленьких детей бьет ее и таскает за волосы.
В сюжете ТСН она рассказала о многочисленных побоях и издевательствах со стороны мужчины.
"Он не хотел жениться официально. 7 лет мы жили в гражданском браке и у нас почти не было никаких проблем", - рассказывает она.
По словам Ольги, видео записано еще в прошлом году, и руку гражданский муж Владимир поднимал на нее не раз, однако побои женщина не фиксировала.
"Он говорил: "Я знаю, как тебя бить так, что не будет никаких синяков ", - вспоминает женщина.
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Публично о семейном насилии раньше не говорила. Потому что верила: семью еще можно спасти. Но в конце концов терпение ее лопнуло.
В результате Ольга подала очередное заявление в полицию. Чтобы дело не замяли - обещают следить и депутаты. По данному факту предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы до 5 лет.
"Мы направили депутатский запрос в Министерство внутренних дел с просьбой к руководителю МВД взять под личный контроль. И направили обращение в Офис уполномоченного по правам человека", - говорят нардепы.
Ольга жалуется, что за последние полтора года экс-любимый не только бил и унижал ее, а и выгнал из дома и подал на алименты. Но больше всего ей обидно, что он не дает ей видеться с детьми.
На днях старшего Макара женщине удалось вывезти к своей маме. Шестилетний Борис остался с Владимиром.
Всему причиной, по словам Ольги, то, что в жизни Владимира появилась другая женщина. Женщина говорит, что только после огласки историей ее избиения заинтересовались и полицейские, и соцслужбы. А бывший даже пообещал не запрещать видеться с сыном.
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В то же время, по словам Владимира, между матерью и детьми никогда не становился, а Борис живет с ним, потому что так захотел сам мальчик.
А еще мужчина уверяет: на днях даже присматривал для Ольги квартиру. Хотел купить, чтобы жила ближе к сыновьям. Несмотря на то, что женщина постоянно пытается сделать из него тирана.
"Я ее не бил. Она меня спровоцировала. Это шоу она создала, чтобы стать звездой в YouTube", - говорит он.
Напомним, Жительница Кременчуга Ольга Плохотниченко пожаловалась в соцсети на насилие со стороны гражданского мужа и опубликовала видео, на котором запечатлено его жесткое поведение прямо на глазах у детей.
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