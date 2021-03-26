По словам Ольги, руку гражданский муж Владимир поднимал на нее не раз, однако побои женщина не фиксировала.

На днях жительница Кременчуга Ольга Плохотниченко опубликовала видео, на которых ее муж прямо на глазах маленьких детей бьет ее и таскает за волосы.

В сюжете ТСН она рассказала о многочисленных побоях и издевательствах со стороны мужчины.

"Он не хотел жениться официально. 7 лет мы жили в гражданском браке и у нас почти не было никаких проблем", - рассказывает она.

По словам Ольги, видео записано еще в прошлом году, и руку гражданский муж Владимир поднимал на нее не раз, однако побои женщина не фиксировала.

"Он говорил: "Я знаю, как тебя бить так, что не будет никаких синяков ", - вспоминает женщина.

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Публично о семейном насилии раньше не говорила. Потому что верила: семью еще можно спасти. Но в конце концов терпение ее лопнуло.

В результате Ольга подала очередное заявление в полицию. Чтобы дело не замяли - обещают следить и депутаты. По данному факту предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы до 5 лет.

"Мы направили депутатский запрос в Министерство внутренних дел с просьбой к руководителю МВД взять под личный контроль. И направили обращение в Офис уполномоченного по правам человека", - говорят нардепы.

Ольга жалуется, что за последние полтора года экс-любимый не только бил и унижал ее, а и выгнал из дома и подал на алименты. Но больше всего ей обидно, что он не дает ей видеться с детьми.

На днях старшего Макара женщине удалось вывезти к своей маме. Шестилетний Борис остался с Владимиром.

Всему причиной, по словам Ольги, то, что в жизни Владимира появилась другая женщина. Женщина говорит, что только после огласки историей ее избиения заинтересовались и полицейские, и соцслужбы. А бывший даже пообещал не запрещать видеться с сыном.

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В то же время, по словам Владимира, между матерью и детьми никогда не становился, а Борис живет с ним, потому что так захотел сам мальчик.

А еще мужчина уверяет: на днях даже присматривал для Ольги квартиру. Хотел купить, чтобы жила ближе к сыновьям. Несмотря на то, что женщина постоянно пытается сделать из него тирана.

"Я ее не бил. Она меня спровоцировала. Это шоу она создала, чтобы стать звездой в YouTube", - говорит он.

Напомним, Жительница Кременчуга Ольга Плохотниченко пожаловалась в соцсети на насилие со стороны гражданского мужа и опубликовала видео, на котором запечатлено его жесткое поведение прямо на глазах у детей.

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Автор: Денис Прядко