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В Днепре пассажиры избили и вытолкали из маршрутки мужчину без маски (видео)

14:16, 19 июля 2020
Происшествия
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Драка в маршрутке в Днепре / скриншот

Читайте такжеВ Харьковской области пассажиры без масок задержали поезд почти на часПричиной стало несоблюдение одним из пассажиров карантинных мер.

Видео инцидента опубликовали в Youtube.

На ролике запечатлено, как пассажиры с дракой выталкивали из маршрутки мужчину, который зашел в салон без маски.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее УНИАН писал, как в Днепре пассажиры маршрутки избили женщину, заплатившую за два места.

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