В Днепре пассажиры избили и вытолкали из маршрутки мужчину без маски (видео)

Накануне в одной из днепровской маршруток избили девушку, которая заплатила за два места.

В Днепре произошел еще один конфликт с дракой в общественном транспорте.

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Видео инцидента опубликовали в Youtube.

На ролике запечатлено, как пассажиры с дракой выталкивали из маршрутки мужчину, который зашел в салон без маски.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее УНИАН писал, как в Днепре пассажиры маршрутки избили женщину, заплатившую за два места.

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