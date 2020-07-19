В Днепре пассажиры избили и вытолкали из маршрутки мужчину без маски (видео)
14:16, 19 июля 2020Происшествия
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Накануне в одной из днепровской маршруток избили девушку, которая заплатила за два места.
Драка в маршрутке в Днепре / скриншот
В Днепре произошел еще один конфликт с дракой в общественном транспорте.
Читайте такжеВ Харьковской области пассажиры без масок задержали поезд почти на часПричиной стало несоблюдение одним из пассажиров карантинных мер.
Видео инцидента опубликовали в Youtube.
На ролике запечатлено, как пассажиры с дракой выталкивали из маршрутки мужчину, который зашел в салон без маски.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее УНИАН писал, как в Днепре пассажиры маршрутки избили женщину, заплатившую за два места.
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