В Днепре пассажиры маршрутки избили женщину, заплатившую за два места (видео)

В конфликте активное участие принимали пенсионеры и мужчина, также ехавший в маршрутке.

В одной из маршруток Днепра в субботу несколько пенсионерок и неуравновешенный мужчина избили женщину.

За пострадавшую попыталась вступиться только одна пассажирка из салона, пишет "Информатор".

По словам главы профсоюза перевозчиков Днепра Михаила Тонконогого, полицию на место происшествия не вызывали.

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"Известно, что женщина оплатила два места в маршрутке. По сообщениям очевидцев, к ней должен был кто-то подсесть, некоторые утверждают, что от нее слышался запах спиртного. Пенсионерки решили, что это непозволительная роскошь - занимать два места. Поэтому одна из них демонстративно села рядом, наплевав на просьбы, и не менее демонстративно начала читать книгу. Словесная перепалка лишь раззадорила дам преклонного возраста, они стали бросаться оскорблениями в сторону женщины, плевались, ругались матом. Со временем в конфликт вмешался мужчина - он трижды ударил девушку, после чего она ударилась о перила и стекло головой. Затем "бабули" попросту вытолкали пострадавшую из автобуса, порвав ей футболку и выдрав волосы. Водитель и другие пассажиры не вмешались. Полицию на место не вызвали", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепре водитель вышвырнул из маршрутки пассажира без маски.

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