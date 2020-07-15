В Днепре водитель вышвырнул из маршрутки пассажира без маски (видео)

Пассажир, судя по видео, не реагировал на замечания маршрутчика.

В Днепре водитель маршрутки силой выставил за дверь пассажира без защитной маски.

Инцидент произошел на маршруте №40. Соответствующее видео опубликовано в одном из днепровских Telegram-каналов.

Читайте такжеПод Киевом за нарушение карантина закрыли ночной клуб: полтысячи людей отдыхали без масок (фото)

По словам маршрутчика, он трижды просил пассажира без маски выйти, но тот, видимо, не реагировал на замечания.

"Вот такой он — масочный режим в 40-й маршрутке. На видео видно как, водитель выставляет пассажира на улицу", - говорится в описании к ролику.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: Обозреватель и "Ху**ый Днепр"

Ранее в Николаеве водитель маршрутки напал на девушку из-за замечания о маске и преследовал ее до дома.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram