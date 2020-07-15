В Днепре водитель вышвырнул из маршрутки пассажира без маски (видео)
В Днепре водитель маршрутки силой выставил за дверь пассажира без защитной маски.
Инцидент произошел на маршруте №40. Соответствующее видео опубликовано в одном из днепровских Telegram-каналов.
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По словам маршрутчика, он трижды просил пассажира без маски выйти, но тот, видимо, не реагировал на замечания.
"Вот такой он — масочный режим в 40-й маршрутке. На видео видно как, водитель выставляет пассажира на улицу", - говорится в описании к ролику.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Видео: Обозреватель и "Ху**ый Днепр"
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