Мать пострадавшего в социальной сети написала, что Юрию уже лучше.

Ведущие французские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах предполагают, что жестокое избиение 15-летнего украинца в Париже 15 января могло быть возмездием банды.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Отмечается, что следователи проверяют связь Юрия с группировкой "RD4", ранее напавшую на другую, которая действует в городе Ванв, недалеко от Парижа. Это могло стать причиной избиения украинца. У самого юноши инициалы "4fp" были указаны в никнейме Instagram.

Также СМИ пишут, что Юрий "был известен полиции за акты насилия".

В то же время правоохранители проводят предварительное расследование против матери Юрия Натальи Крушеник по статьям о скрытом трудоустройстве, нелегальном труде и торговле людьми. 11 украинок обвинили женщину в незаконном трудоустройстве на работу уборщицами в консьерж-сервис.

По словам заявительниц, они приезжали во Францию по туристическим визам, а по истечении срока действия оставались в чужой стране. Украинки жаловались на тяжелые условия труда и низкие зарплаты.

Сама же Крушеник сообщила в социальной сети, что состояние ее сына улучшается.

Избиение 14-летнего украинца в Париже

15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинца. У парня в нескольких местах был пробит череп, многочисленные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Юношу ввели в искусственную кому.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии УНИАН сообщил, что посольство обратилось в прокуратуру Парижа в связи с жестоким избиением несовершеннолетнего украинца.

Впоследствии в сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано зверское избиение 14-летнего Юрия.

Семья продолжает поиск свидетелей инцидента. Местные жители подтвердили, что в микрорайон часто приезжают агрессивные банды.

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Автор: УНИАН