Кроме избиения, воспитательница обзывала ребенка.

В СМИ попало видео насилия над воспитанницей учебно-реабилитационного центра во Львовской области. Его обнародовала Украинская правда, ссылаясь на источник, которому передали запись дети.

Как утверждает издание, воспитательница била девочку железным прутом. Когда она оказалась на диване - продолжила наносить ей удары кулаками по туловищу и голове.

Также воспитательница унижала ребенка, обзывая его.

За избиением наблюдали воспитанники заведения. Вероятно, один из них снимал инцидент на видео.

Скандал вокруг учебно-реабилитационного центра на Львовщине - детали

В конце сентября Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о том, что воспитанники учебно-реабилитационного центра во Львовской области регулярно страдают от физического, сексуального и психологического насилия. Он уточнил, что речь идет о заведении, где находятся уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах и дети с особыми образовательными потребностями.

В частности, воспитанницы заведения дали показания о том, что директор учреждения совершал над ними действия сексуального характера, публично унижал и угрожал избиением и помещением в психиатрическую больницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.

По информации Лубинца, последние полгода дети и другие лица в их интересах обращались с заявлениями в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, однако не получили никакого реагирования.

В полиции опровергли заявления об отсутствии реагирования, отметив, что обращения о противоправных действиях, совершенных в отношении воспитанников центра, в 2024 году к ним не поступали.

Однако правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины "Сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица".

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