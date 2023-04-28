Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Государственное бюро расследований взялось за дело об избиении мужчины работниками Территориального центра комплектации в Черкассах. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Ситуация полностью противозаконна и такие действия работников ТЦК - не только нарушением их должностных инструкций, прямых должностных обязанностей, но и в принципе нарушение норм уголовного права", - указала адвокат Полина Марченко в комментарии ТСН.

Пострадавший написал заявление в полицию, в связи с чем открыто производство.

Видео дня

"Уголовное производство расследуется по факту превышения военным должностным лицом своих полномочий. Следствие знакомится с материалами и когда выяснят все обстоятельства событий, тогда уже будут приниматься соответствующие решения в рамках закона", - сообщила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.

В случае, если вину сотрудников черкасского ТЦК докажут, то им грозит до 12 лет лишения свободы за превышение служебных обязанностей в условиях военного положения.

Избиение мужчины военкомами в Черкассах - что известно

27 апреля появлось видео, как мужчину избивают трое военкомов. Украинца сначала несколько раз ударили по лицу, а после чего его ударили ногами по животу.

В Черкасском областном ТЦК заявили, что военнообязанный начал бить представителей центра комплектования, а опубликованный в сети ролик - вырванный из контекста.

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