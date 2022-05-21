Неоднократно судимый гражданин Грузии представлял в Украине интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе".

Из Украины 20 мая выдворили "криминального авторитета" из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

"44-летний неоднократно судимый гражданин Грузии представлял в Украине интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе", - сказано в сообщении.

Грузин был включен в список санкций СНБО, как лицо, которое своими действиями может представлять угрозу национальной безопасности государства и граждан.

В течение трех лет ему запрещен въезд на территорию Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила в Украине 13 иностранных журналистов, которые работали по заказу РФ.

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