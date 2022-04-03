Сегодня в Одессе лишили аккредитации нидерландского журналиста Роберта Дулмерса, который утром 3 апреля распространил фото ракетных ударов по объектам инфраструктуры в городе.
Об этом сообщили в Управлении СБ Украины в Одесской области.
"СБУ приняло меры по лишению иностранца действующей аккредитации-пресс-карты", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам беседы с представителями спецслужбы иностранец согласился добровольно покинуть территорию Украины через международный пункт пропуска в направлении Молдовы.
В то же время, несмотря на заверения Дулмерса относительно понимания выдвинутых ему претензий, он попытался вернуться в Украину. Поэтому пограничники решили запретить ему въезд в Украину сроком на 10 лет.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 апреля, враг атаковал Одессу с воздуха, в городе пожары. Повреждено нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод.