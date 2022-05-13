Им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину 13 иностранным журналистам, работавшим по заказу РФ.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

"С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины разоблачила 13 представителей зарубежных СМИ, которые готовили "заказные" материалы для кремлевских пропагандистов и публиковали дезинформацию с фронтов. По материалам СБУ, им запрещен въезд в Украину сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Также в СБУ информируют, что на сегодня ей нейтрализовано более десятка ботоферм мощностью свыше 100 тыс. фейковых аккаунтов, заблокировано более 5,5 тыс. аккаунтов и учетных записей.

"Из последних спецопераций – разоблачение разветвленной агентурной сети спецслужб РФ, которой руководили из Крыма. В ее состав входили псевдожурналисты и так называемые "эксперты", которые получали от российских кураторов деньги за свою работу", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что сейчас "главный редактор", который координировал деятельность группы, скрывается на временно оккупированной территории. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении.

Ранее во Львовской области Служба безопасности Украины задержала россиянина, который поддерживал действия оккупантов. Он также мог готовить диверсию, ведь скрывался возле важного стратегического объекта.

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