Парень сам попросил вызвать медиков. Его друзья говорят, что звонили на "103", "102" и "101", но безрезультатно.

В Дрогобыче Львовской области умер 16-летний Глеб Гаркуша. Парень поранился о металлическое ограждение и истек кровью в ожидании скорой помощи, которая, по словам друзей и матери умершего, даже не ответила на звонок.

Об этой истории пишет местное издание "Медіа Дрогобиччина".

Трагедия произошла 12 июля в центре города, по словам друзей погибшего, около 22:20: юноша перелезал через забор и повредил ногу.

Мама парня уверена, что ее сына можно было спасти, если бы ему вовремя оказали медицинскую помощь, однако друзья Глеба не смогли дозвониться ни в одну из экстренных служб.

"Глеб перелезал через металлический забор, штакетник деформировался под весом в трубу и повредил сыну ногу до кости. Глеб сразу же попросил друзей вызвать ему "скорую" (он еще минут 5-7 оставался в сознании). Один из товарищей смог перебраться к сыну за забор, приказав остальным немедленно звонить на "103", а сам пытался оказать помощь. Но ребята никак не могли дозвониться. Вызовы шли на "101", "102", "103", но безрезультатно", - рассказала женщина.

По ее словам, только через 7 минут после трагедии парням удалось связаться с колл-центром пожарных, а те пытались помочь выйти на "скорую". В 22:45, когда прошло уже более 20 минут с момента ранения, к ребятам позвонили с анонимного номера и представились как служба неотложной медицинской помощи.

"У Глеба на то время уже было очень тяжелое дыхание, и оператор вместо того, чтобы скоординировать действия ребят и дать пошаговую инструкцию, как действовать, начал выставлять претензии, мол, там частная территория и "скорая" туда не сможет попасть. ... Когда прибыла бригада медиков, Глеб был уже мертв. Врач даже не вышел из служебного автомобиля, а медицинская сестра жаловалась, что она не сможет перелезть через забор", - говорит мать.

Она также утверждает, что не было привлечено никаких служб, которые бы могли организовать доступ к сыну - этим занимались сами дети, вызвавшие своих родственников. Матери же около 00:00 позвонили из полиции.

"Я убеждена, если бы моему сыну вовремя оказали медицинскую помощь, трагедии бы не произошло! Это же самый центр города, здесь ехать всего несколько минут", - считает женщина.

Во Львовском областном Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по этому факту уже создана комиссия и продолжается служебное расследование. По словам и. о. генерального директора Центра Андрея Васько, 12 июля в 22:31 на линию 103 поступил телефонный звонок от сотрудника 101, который сообщил, что в Дрогобыче на улице Бориславской неизвестный порезал ногу или руку. По словам сотрудника 101, к нему позвонили, так как не могли дозвониться на 103.

"Поскольку сотруднику 101 были неизвестны обстоятельства травмы и четкое место вызова, он продиктовал номер телефона дозвонившегося, на который перезвонил диспетчер 103 для уточнения адреса вызова и состояния пациента. В 22:37 вызов был передан в исполнение бригаде, которая в 22:42 прибыла по указанному адресу", - рассказал Васько.

По его словам, на месте вызова бригаде сообщили, что пострадавший находится на огороженной забором придомовой территории. Поскольку периметр территории был закрыт, высота и острый край забора из металла не давали возможности попасть на территорию, бригада, по словам Васько, сообщила об этом в службы 101 и 102 и несколько минут ожидала аварийного открытия замка.

"Попав на территорию, бригада обнаружила тело мужского пола со следами массивного кровотечения в паховом участке в проекции магистральных сосудов. Реанимационные мероприятия не проводились в связи с констатацией биологической смерти на момент прибытия бригады. Вопрос о невозможности дозвониться на линию 103, освещаемый в социальных сетях, требует более детального изучения, работает комиссия по Центру", - отметил в. о. гендиректора.

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Автор: Катерина Комолова