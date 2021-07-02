По факту ДТП полиция открыла производство.

На Львовщине насмерть разбился 11-летний мальчик. Он был за рулем «БМВ», которое слетело в кювет. Взрослые, которые были с ним в авто не вызвали ни полицию, ни скорую.

На месте аварии обломки авто и зажженная лампадка. ДТП случилось в полночь на сельской грунтовой дороге. За рулем сидел 11-летний Денис. Он не справился с управлением и слетел в кювет.

На кадрах с камер наблюдения машина на большой скорости слетает с дороги в глубокий ров. По словам родственников, ни отец мальчика, ни владелец авто не вызвали ни полицию, ни скорую. Это сделал охранник предприятия, расположенного рядом.

Читайте такжеПьяный отец посадил за руль: вблизи Львова в ДТП погиб 11-летний мальчик (фото)С камер видео наблюдения видно, что полиция приехала через 44 минуты после момента аварии, скорая через 59 минут. Врачи констатировали смерть мальчика, а пассажиров забрали в больницу. Состояние отца и владельца авто средней тяжести.

«Ушибы мягких тканей лица, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга и множественные ссадины грудной клетки и туловища», - рассказывают медики.

Врачи к пострадавшим не впускают, говорят, с ними работают психологи. А вот родственники утверждают, что отец Дениса своей вины не признает, говорит произошло это случайно. Добавляют, мужчина бывший правоохранитель и фактически силой заставлял 11-летнего сына управлять автомобилем и еще очень этим гордился.

«Радуются от того, что ребенок, не имея 12 лет, умеет водить 4-кубовую машину, с таким даже я не справилась», - говорит родственница погибшего мальчика Юлия Колодий.

В тот вечер мама и бабушка оставили Дениса на час с папой, а когда вернулись сын был уже мертв. "Папа убил своего сына, посадил за руль такого малолетнего мальчика, такой красивый, добрый, вам не передать нашей боли, которую мы переживаем", - заявила бабушка Дениса.

Сегодня Дениса похоронили. В семье остался еще один шестилетний сын.

По факту ДТП полиция открыла производство. Отца и владельца авто еще не допросили, говорится в сюжете ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая