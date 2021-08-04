Насекомые не дают покоя местным жителям и туристам даже днем.

Туристы и жители курортного Бердянска жалуются на засилье комаров. От насекомых невозможно избавиться даже днем.

Об этом пишет местное издание PRO Бердянск.

Комары буквально захватывают номера гостиниц, квартиры и дома. Насекомые облепливают стены помещений, кусаются и не дают спокойно отдохнуть туристам, а также мешают местным жителям. "Живые кусачие тучи" буквально "съедают" людей.

Попытки местной власти травить насекомых не дает желаемых результатов.

Читайте также"Адский колхоз и полная безвкусица": украинский блогер-путешественник разнес отдых в ОдессеПо словам директора КП "Профдезинфекция" Геннадия Проценко, ранее выделенные средства на борьбу с комарами уже потрачены, а новый тендер состоится 5 августа.

Кроме того, в городе рассматривают возможность принудительно заставить ОСМД травить комаров.

Как ранее сообщал УНИАН, в курортной Кирилловке, где власти ищут добровольцев для очистки пляжей от медуз, зафиксировали их новое нашествие. Туристка Алиса Морская отметила, что медузы "целеустремленно плывут на пляж, на них очень легко наткнуться", а из-за их нашествия не видно моря. Также туристов атакуют морские блохи и комары.

Автор: Анастасия Горбачева