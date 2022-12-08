Оба были гражданами РФ, которых в Одессу отправили еще четыре года назад.

Служба безопасности Украины задержала в Одессе супругов-российских шпионов. По заданю российских кураторов они готовили ракетный удар по силам ПВО и артиллерийским складам ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, двух агентов главного управления Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) уличила военная контрразведка Службы безопасности в результате спецоперации в Одессе.

Как выяснило следствие, злоумышленники собирали разведданные о местах возможной дислокации и перемещения подразделений противовоздушной обороны ВСУ на территории региона. Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили российскую агентуру и установили контроль за ней еще на первичном этапе подрывной деятельности.

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В СБУ отметили, что оба задержанных – мужчина (родился в Одессе, но впоследствии служил в российсок йармии и участвовал в боевых действиях на территории Чечни) и жена – граждане РФ. Их заблаговременно отправили в Украину еще в 2018 году и дали вид на жительство. Таким образом российская военная разведка планировала создать на юге Украины собственный агентурный аппарат.

"До полномасштабного вторжения семья агентов собирала данные об общественно-политической обстановке в регионе и расширяла круг своих знакомств, готовясь к выполнению основных задач. А уже после 24 февраля первым делом пытались обнаружить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов "Crotale" и расположение полевых артиллерийских складов с боеприпасами к ЗРК. Разведывательная информация нужна была оккупантам для осуществления воздушных ударов ракетами класса "Калибр" или "Кинжал" по украинским военным объектам", - говорится в сообщении.

"Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в СБУ.

Предатели в Одессе: детали

В Одессе сообщили о подозрении "блогеру", которая призвала российского президента Владимира Путина активнее бомбить Украину.

К 15 годам лишения свободы осужден одессит, который был агентом Федеральной службы безопасности России и вывесил в Одессе российский флаг.

Также в Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на видеорегистратор позиции Сил обороны. Предатель планировал получить должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства при так называемой "администрации РФ в Одесской области".

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