Сигнализации, по данным журналистов, в здании нет, а государственная охрана ничего не слышала и не видела.

СМИ узнали подробности недавнего ограбления суда в городе Львове.

Как сообщает "Высокий замок" со ссылкой на собственные источники, грабитель попал внутрь Западного апелляционного хозяйственного суда, разбив окно на втором этаже, а не на первом, как считалось ранее, с тыльной стороны здания. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. На второй этаж он залез по решетке на первом.

Злоумышленник взломал сейф в кабинете одной из судей и вытащил оттуда 120 тысяч долларов. При этом внутри он пробыл не более 8 минут.

Сигнализации, по данным журналистов, в суде нет, а государственная охрана ничего не слышала и не видела.

Происхождение денег источники издания объясняют тем, что судье на хранение их отдала знакомая, уехавшая за границу на отдых - впоследствии деньги планировалось отнести в банк.

Между тем пресс-служба суда опубликовала собственную официальную информацию, утверждая, что похитили имущество, которое было "отражено в декларации".

"В ночь на 18 января 2022 года неизвестным лицом совершено проникновение в служебное помещение Западного АХС и кража личного имущества, которое отражено в декларации об имущественном состоянии и доходах. По факту проникновения полицией открыто уголовное производство, ведется следствие. Просьба к представителям средств массовой информации не искажать информацию. О результатах следствия будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении суда.

Как сообщал УНИАН, вчера, 19 января стало известно, что ночью во Львове обокрали Западный апелляционный хозяйственный суд на улице Лычаковской, 81. Грабитель разбил окно, залез в помещение суда и украл деньги из сейфа, однако на сколько именно обогатился злоумышленник, было неясно.

СМИ писали, что полиция открыла уголовное производство по ст. 185 ч. 3 УКУ (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или которая нанесла значительный ущерб потерпевшему), однако подробности не разглашали. По этой статье виновным грозит от 3 до 6 лет.

В суде тогда отказались комментировать информацию.

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