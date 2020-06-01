Третьи сутки ищут украинского десантника, который исчез с наблюдательного поста возле Крыма

Следствие продолжается.

Военнослужащего, который 30 мая в пять утра исчез с наблюдательного поста "Чонгар" вблизи админграницы с оккупированным Россией Крымом, до сих пор ищут.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Военной службы правопорядка ВСУ Владимир Потапов.

Читайте такжеПохищенного украинского бойца удерживают в оккупированном Крыму – журналист

1 июня, нашли военного с огнестрельным ранением на Херсонщине. Им оказался военный той же 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"Военнослужащего, который пропал 30 мая, по состоянию на сейчас пока что не нашли. Одна из версий, что его похитили, однако больше пока сказать ничего не могу, ведется следствие".

Как сообщал ранее УНИАН, 30 мая вблизи полуострова Крым на админгранице с оккупированным Россией Крымом исчез украинский военнослужащий. Неподалеку от наблюдательного поста, где исчез боец, были обнаружены следы борьбы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram