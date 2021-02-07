В Международном аэропорту "Борисполь" таможенники изъяли у гражданина Кувейта два чемодана с медицинским препаратом, который имеет наркотический эффект, на сумму почти два миллиона гривень.
Об этом сообщается на странице Киевской таможни в социальной сети Facebook.
Читайте такжеВ Одессе задержали пятерых злоумышленников, сбывавших большие партии поддельной валюты (фото)Таможенники осмотрели багаж и ручную кладь 39-летнего гражданина Кувейта, летевшего в Турцию. Два чемодана были плотно заполнены в целом 10,8 тысячами блистеров (по 14 капсул в каждом) медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) ТМ "Pfizer".
Отмечается, что в медицине его применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при лечении от некоторых хронических болезней. Наркозависимые используют препарат из-за его противосудорожного эффекта – он помогает избавиться от "ломки".
Указанный препарат отпускается только по рецепту. Откуда иностранец взял такое количество препарата, будет выясняться, говорится в сообщении.
Таможенники изъяли 151,2 тысячи таблеток препарата, стоимость которых, по открытой информации из сети Интернет, составляет около 2 млн гривень.
В отношении иностранца составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
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