Кольцо и браслет с бриллиантами, а также два бриллианта он спрятал в ручной клади.

В аэропорту "Борисполь" задержан иностранец, который пытался тайно провезти драгоценности стоимостью почти миллион гривен.

Как сообщает пресс-служба отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", кольцо, браслет и два бриллианта обнаружили пограничники совместно с сотрудниками таможни "Борисполя".

По предварительной оценке, их стоимость составляет около миллиона гривень.

"Драгоценности обнаружили у гражданина Израиля, который прибыл в Украину рейсом из Тель-Авива. Кольцо и браслет мужчина разместил в одном из отделений ручной клади, а два бриллианта - в кармане брюк, которые также были в ручной клади", - сообщают пограничники.

В настоящее время на мужчину составляют протокол по статье 471 (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины, а драгоценности изъяты до решения суда.

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Автор: Денис Прядко