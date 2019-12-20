Украинец пытался незаконно вывезти в Эмираты редких птиц (фото, видео)

Пернатых мужчина связал, надел на головы шапочки и спрятал их в свой чемодан.

В пункте пропуска «Борисполь» оперативники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» обнаружили двух птиц в багаже мужчины, который вылетал из Украины.

Читайте такжеНа польской границе задержали россиянина, пытавшегося незаконно перевезти в Беларусь 10 тигров (видео)Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что украинец, направляясь на рейс в Дубай, прихватил с собой двух птиц. Пернатых мужчина связал, надел на головы клобуки – шапочки, закрывавшие птицам глаза, и спрятал их в свой чемодан.

«Хищных птиц из ряда соколоподобных, которые, скорее всего, занесены в Красную книгу, украинец намеревался переместить через границу без надлежащих разрешительных документов и таможенного оформления. Редких птиц правоохранители изъяли», – отмечается в сообщении.

Мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и круга причастных к противоправной деятельности лиц продолжаются.

Ранее УНИАН сообщал, как пограничники выявили в столичном аэропорту «Борисполь» украинца, который пытался нелегально перевезти через границу партию iPhone 11.