При этом отмечается, что военнослужащие, которые осуществляли задержание имеют боевой опыт и многочисленные ранения, переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья.

В Территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали задержание местного волонтера Кирилла Тарана и рассказали, что предшествовало этому резонансному инциденту.

"В соответствии с Приказом начальника Львовской областной военной администрации №1 от 17 ноября 2023 года "О проверке документов" гражданское лицо не выполнило законных требований военнослужащих и не предъявило военно-учетных документов представителям ТЦК и СП. Данный гражданин начал убегать от военнослужащих, во время бегства упал. С представителями ТЦК вызывающе себя вел, ненормативной бранью оскорблял военных, провоцировал на конфликт", - говорится в сообщении Львовского областного ТЦК и СП на странице Facebook.

Сообщается, что как выяснилось позже, данный гражданин не уточнял свои военно-учетные данные. При смене места жительства в 7 дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства.

Видео дня

"В то же время отказался от прохождения ВВК и угрожал военнослужащим. Все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья. Мы уважаем и благодарим каждого украинца, которые поддерживают ВСУ и приближают нашу общую победу. В то же время, это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины", - отмечают в ТЦК.

В территориальном центре комплектования призвали общественность прекратить манипуляции по этому случаю и не накладывать тень на сотрудников ТЦК, которые после полученных ранений на фронте достойно выполняют поставленные задачи.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры. Также по результатам будет проинформирована общественность.

При этом обращается внимание, что все граждане, которые являются военнообязанными должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в свой ТЦК и СП.

Задержание волонтера работниками ТЦК во Львове

Накануне жена задержанного Кирилла Тарана Виолетта в соцсети распространила видео, на котором мужчину силой посадили в машину. В комментарии к видео она написала: "Похищение с применением физического насилия моего мужа работниками Шевченковского ТЦК и СП, которые начинают диалог нецензурной бранью, насильственное удержание его в Шевченковском ТЦК и СП. Избиение, давление, угрозы, нанесен материальный ущерб (порвана куртка, штаны, разбиты очки и телефон)".

Виолетта говорит, что ее мужу не вручали повестки на месте задержания. Мужчина отказался проходить ВВК, потому что не имел при себе медицинских документов, которые хотел бы предоставить комиссии.

УНИАН обратился за комментарием по этому поводу к руководителю Львовского областного ТЦК и СП Артуру Ниязову. Он отметил, что начата служебная проверка.

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