Среди потерь захватчиков в технике, в частности 115 беспилотников и 42 боевые бронированные машины.

Почти 1 тыс. 400 российских оккупантов стали цифрами в статистике потерь вражеской армии.

Как отмечается в сообщении Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили 579 тыс. 490 человек (+1370 за сутки).

Среди потерь во вражеской технике - 8 тыс. 399 (+9) единиц танков, 16 тыс. 203 (+42) боевые бронированные машины, 16 тыс. 119 (+33) артиллерийских систем и 1 тыс. 132 (+1) реактивные системы залпового огня.

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Также в этом перечне 907 единиц средств противовоздушной обороны захватчиков, 363 самолета, 326 вертолетов, 12 тыс. 968 (+115) беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 407 крылатых ракет.

Кроме того, речь идет о 28 кораблях/катерах, подводной лодке, 21 тыс. 816 (+77) единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 тыс. 713 (+16) единиц специальной техники. В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Российские оккупанты в Украине

В конце июня сообщалось, что среди оккупационных войск России в Украине свирепствует тиф и холера. Эксперт Bild Юлиан Рьопке отметил, что о распространении тифа и холеры начали писать российские паблики.

Так, канал "Два майора" писал, что в Херсонской области "от брюшного тифа и холеры уже есть смертельные последствия, количество заболеваний растет".

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