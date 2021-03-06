Иностранцы спрятались в грузовом прицепе, который был на теплоходе, прибывшем из Турции. Каждый из них заплатил за нелегальную поездку по 6 тысяч долларов.

В морском порту "Черноморск" (Одесская область) задержали двух сирийцев-нелегалов, которые прибыли в Украину в прицепе грузовика.

Читайте такжеНа польской границе задержали сотню украинцев и молдаван с поддельными документамиКак сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 5 марта двух незаконных мигрантов обнаружили пограничники отряда.

"Иностранцев в морском порту "Черноморск" заметила обзорная группа между грузовиками на палубе теплохода, который прибыл из Турции", - сообщили в пресс-службе.

Как выяснилось, нелегалы прятались в одном из прицепов. Только теплоход причалил, они прорезали тент прицепа и пытались пробраться на берег.

У обоих иностранцев были паспорта граждан Сирии. Нарушители признались, что через Украину хотели проехать транзитом в Германию. Сирийцы рассказали, что каждый из них заплатил за нелегальную поездку по 6 тысяч долларов.

В настоящее время сирийцы находятся на теплоходе, на который их посадили пограничники, чтобы вернуть в турецкий порт, из которого они незаконно прибыли в Украину.

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Автор: Лариса Козовая