Активисты требуют закрыть салоны сети Tattoo Lamarch Studio.

В Одессе активисты разрисовали красной краской фасад тату-салона "Tattoo Lamarch Studio" из-за киевских коллег, которые хотели сделать наколки свинье.

Об этом в Facebook сообщил известный активист Демьян Ганул.

"Недоумки из тату-салона "Tattoo Lamarch Studio" (в Киеве – УНИАН) решили хайпануть, заявив о том, что планируют сделать татуировку свиньи. Да, вы все правильно поняли. Сначала вышеупомянутая студия заявила о своих планах, вчера же выложили фото/видео, где животное находится у них в студии со связанными конечностями", - написал Ганул.

Он акцентирует на том, что молодые люди, работающие в салоне, считают "крутым и остроумным" издевательство над животными. Сегодня активисты посетили одесский филиал тату-салона и расписали фасад красной краской, которая символизирует страдания животных.

Читайте такжеВ Днепре мужчина сбросил с балкона 20-летнюю девушку"Мы против того, чтобы такой аморальный бизнес работал в Украине. Убедительно прошу закрыть отделение в Одессе, потому что пожары зимой – обычное явление. Или, может, сделаем турне по Украине?",- написал Ганул и опубликовал соответствующие фото.

Тем временем в Деснянское управление полиции Киева поступило заявление о жестоком обращении с животными. В тату-салон выехала следственно-оперативная группа.

"Правоохранители предварительно установили, что работники заведения ради рекламы привезли свинью в салон и сделали фото, на котором якобы хотят сделать татуировку животному, а дальше вернули животное владельцу", - говорится в сообщении.

Полицейские внесли сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного. Досудебное расследование продолжается.

Тату-салон заявил, что сделает тату свиньи

Как сообщал УНИАН, работники столичного тату-салона сети Tattoo Lamarch Studio сфотографировались с привязанной свиньей, заявив, что готовятся на ее теле сделать тату. Это вызвало возмущение общественности.

После огласки страница салона в Instagram теперь недоступна для просмотра.

Авторы: Лариса Козовая, Людмила Жерновская