Правоохранители разоблачили их по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на Западной Украине.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность хакеров, которые два года терроризировали Украину массовыми сообщениями о "минировании".

Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, разоблачили двух региональных руководителей группы анонимных "минеров" "FR Destructor", которая осуществляла многочисленные ложные сообщения о минировании в разных регионах Украины.

По его словам, злоумышленники особенно активизировались накануне широкомасштабного вторжения РФ в Украину и возобновили свою деструктивную деятельность в течение последних месяцев.

Правоохранители разоблачили их по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на Западной Украине.

В частности, они отправляли анонимные электронные письма с использованием специальных компьютерных программ для сокрытия своего местонахождения, подыскивали в социальных сетях пользователей, которых привлекали к распространению ложных анонимных сообщений о заминировании, и организовывали зашифрованные чаты, в которых предлагали денежное вознаграждение за рассылку анонимных сообщений.

Как сообщал УНИАН, 4 августа По Украине прокатилась волна сообщений о минировании.

Вас также могут заинтересовать новости: