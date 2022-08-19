Служба безопасности Украины прекратила деятельность хакеров, которые два года терроризировали Украину массовыми сообщениями о "минировании".
Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, разоблачили двух региональных руководителей группы анонимных "минеров" "FR Destructor", которая осуществляла многочисленные ложные сообщения о минировании в разных регионах Украины.
По его словам, злоумышленники особенно активизировались накануне широкомасштабного вторжения РФ в Украину и возобновили свою деструктивную деятельность в течение последних месяцев.
Правоохранители разоблачили их по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на Западной Украине.
В частности, они отправляли анонимные электронные письма с использованием специальных компьютерных программ для сокрытия своего местонахождения, подыскивали в социальных сетях пользователей, которых привлекали к распространению ложных анонимных сообщений о заминировании, и организовывали зашифрованные чаты, в которых предлагали денежное вознаграждение за рассылку анонимных сообщений.
Как сообщал УНИАН, 4 августа По Украине прокатилась волна сообщений о минировании.