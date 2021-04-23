Оперативники Главного управления внутренней безопасности и киберспециалисты СБУ разоблачили хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников спецслужбы.
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленником оказался житель Львовщины.
В СБУ утверждают, что он действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему «Яндекс Деньги».
«На днях он осуществил рассылку спам-сообщений в мессенджере WhatsАpp на личные номера сотрудников СБУ. Они содержали ссылку на сайт, хостящийся с территории РФ. После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка папки с архивом. В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых боевики террористических организаций "Л/ДНР" предлагают денежное вознаграждение», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ США задержали преступников, которые обворовывали банковские сейфы в УкраинеКак отметили в СБУ, на самом деле, по выводам экспертов, архивный документ содержит вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности к log-файлам с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам и учетным записям в соцсетях.
Во время проведения следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли 5 GSM-шлюзов на 78 онлайн-каналов, компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением, мобильные устройства и флеш-накопители, почти 4 тысячи SIM-карт украинских мобильных операторов.
Продолжается досудебное следствие.
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