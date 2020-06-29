На пляже в Кирилловке задержали мужчину с гранатой - СМИ (видео)
16:48, 29 июня 2020Происшествия
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Мужчина до задержания пытался скрыться.
В курортном поселке Кириловка (Запорожская область) накануне произошел необычный инцидент - на пляже был задержан мужчина с гранатой.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь" со ссылкой на информацию очевидцев.
"Полицейские устроили погоню и задержали вооруженного мужчину. Известно, что он пытался скрыться на своем авто. Надеть на него наручники удалось на пляже в районе базы отдыха "Хортица", - говорится в сообщении.
Граната, по словам очевидцев, оказалась боевой. При задержании ее изъяли, а мужчина при этом оказывал сопротивление полиции.
Правоохранители информацию об инциденте пока официально не комментировали.
Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области во время взрыва гранаты погиб мужчина.
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