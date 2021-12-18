По предварительной информации, стоимость такого "документа" составляла 50 евро.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили о разоблачении схемы по незаконному изготовлению и распространению COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ. Отмечается, что соответствующие мероприятия проводили оперативные сотрудники Львовского и Чопского пограничных отрядов совместно со следователями Ужгородского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области по материалам уголовного производства, начатого по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), которое имело место в одном из пунктов пропуска на Закарпатье.

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Также в одном из населенных пунктов Львовской области в двух павильонах, которые предоставляют услуги по страхованию, были проведены санкционированные обыски.

"В результате, правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и флеш-носители, на которых содержались сведения по изготовлению сертификатов о вакцинации и результатов тестирования, а также недействительные бланки международных COVID-сертификатов и отрицательные результаты ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, стоимость недействительного документа составляла 50 евро, отметили в ГПСУ.

Сейчас устанавливают всех причастных к совершению этого правонарушения. Следственные действия продолжаются.

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Автор: Таня Поляковская