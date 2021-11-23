Мужчина водит экскурсии по Карпатам и Львову.

На Львовщине уже пятые сутки ищут пропавшего гида, который в последний раз выходил на связь еще 19 ноября. Тогда 39-летний мужчина, который водит экскурсии по Львову и горным маршрутам Карпат, сказал, что гуляет в лесу.

Об этом со ссылкой на поисково-спасательную волонтерскую ассоциацию сообщает ТСН.

Пропавшего 39-летнего мужчину зовут Ефимовский Фридрих. Он имеет худощавое телосложение и средний рост. У гида светло-рыжие короткие волосы, глаза имеют серо-зеленый цвет.

Мужчина исчез во Львове. В последний раз с ним разговаривали 19 ноября в 17:56. По телефону он рассказал, что гуляет в лесу. После этого его никто не видел, сам гид на связь не выходит.

Читайте такжеВо Львовской области мужчина изготавливал поддельные COVID-сертификаты для заробитчанПо информации ТСН, об исчезновении гида сообщил его товарищ, с которым он разговаривал в день загадочной прогулки по лесу. Поисками мужчины занимаются волонтеры и все неравнодушные. Также инцидент выясняет полиция. Правоохранители сейчас работают над установкой места, откуда в день исчезновения звонил своему товарищу гид.

Всех, кто что-то знает о пропавшем гида, волонтеры просят позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или по номеру полиции 102.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Полтавщине нашлась девушка, пропавшая без вести - ее похитили и изнасиловали.

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Автор: Полина Кузенко