Количество пострадавших во время атаки России по городу Сумы утром 13 апреля продолжает расти.

По уточненным данным на 12:20, уже известно, что ранены 83 человека, среди них - 7 детей.

"Всем оказывается медицинская помощь. Экстренные службы продолжают работать на месте", - сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Напомним, от удара погиб 21 человек.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что "такая атака в великий христианский праздник является абсолютным злом":

"Утром в Вербное воскресенье, когда верующие идут в церковь, чтобы отпраздновать вход Господень в Иерусалим, Россия совершила ужасную атаку на жилой район города Сумы. Многие гражданские люди были убиты и ранены".

По его словам, Украина уже передает подробную информацию об этом военном преступлении всем своим партнерам и международным институтам:

"Мы призываем все столицы и штаб-квартиры решительно отреагировать... Мы призываем партнеров предоставить Украине дополнительные средства ПВО и усилить давление на Москву".

Россия атаковала Сумы баллистикой 13 апреля - что известно

Напомним, как писал УНИАН, российские оккупанты 13 апреля нанесли ракетный удар по Сумам. Министр внутренних дел Украинысообщал, что по предварительным данным, погиб 21 человек:

"С первых минут на места поражений прибыли спасатели и полицейские. Много жертв".

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