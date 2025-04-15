Российскую атаку он назвал "непростительным нападением на человечность, веру и святость жизни".

Духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс отреагировал на террористический удар РФ по Сумам 13 апреля.

"Вот почему я назвал Путина злом... Как пастор и миротворец, я решительно осуждаю ужасную бомбардировку Россией церкви в Сумах, Украина, в Вербное воскресенье, день, предназначенный для поклонения и духовного обновления для христиан по всему миру. Это жестокое нападение, бездушно направленное против невинных прихожан, которые мирно собрались, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, является непростительным нападением на человечность, веру и святость жизни", – написал он в соцсети Х.

Бернс добавил, что в результате варварского акта со стороны РФ погибло более 30 человек, "в том числе двое бесценных детей". По его словам, "такое умышленное насилие против беззащитных верующих свидетельствует о глубоком пренебрежении к состраданию и морали".

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"Я требую справедливости, ответственности и немедленного прекращения этих зверств, призывая всех людей совести осуждать это зло и неустанно работать ради мира и примирения. Я призываю всех людей веры со всего мира публично осудить Россию за эти злобные акты насилия против женщин и детей среди гражданского населения. Мир должен стоять вместе против этих злых актов. Президент Трамп желает, чтобы эти злодеяния прекратились, и мир наступил как можно быстрее", – подчеркнул Бернс.

Российский удар по Сумах

Утром в Вербное воскресенье, 13 апреля, российские оккупационные войска атаковали Сумы баллистикой. Враг выпустил по городу две ракеты типа "Искандер-М"/KN-23, заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

В результате российской атаки, по последним данным, погибли 35 человек, из них двое детей. Еще 129 человек пострадали.

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