Ребенок выпал из окна в субботу днем, поделился журналист.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области из окна многоэтажного дома выпала девочка, которой 9 лет.

Инцидент в Кривом Роге произошел в субботу, 23 октября, на ул. Соборности около 15:00, сообщил в своем канале в Telegram журналист Олег Ермолинский.

По его данным, сначала местным жителям был слышен глухой удар, а после него на земле увидели девочку.

Ребенок выжил после падения.

"…школьница в момент происшествия находилась дома одна. В момент падения, девочка была одета в верхнюю одежду…", – добавил Ермолинский.

По мнению соседей, девочка выпала из окна, когда выглядывала друзей.

Пострадавшую в больницу увезла скорая помощь. Предварительно известно, что ребенок не пострадал серьезно.

Обстоятельства ЧП в Кривом Роге выясняли правоохранители.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Кривом Роге на территории Ингулецкого горно-обогатительного комбината 38-летний мужчина выполнял работы повышенной опасности на высоте около 12 метров и упал. Рабочего не смогли спасти медики.

Автор: Екатерина Присяжнюк