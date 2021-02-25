В Святошинском районе столицы 12-летняя девочка выпала из окна квартиры восьмого этаже дома.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, ночью поступила информация о том, что на улице Зодчих несовершеннолетняя выпала из окна восьмого этажа.
"С многочисленными травмами и переломами 12-летнюю потерпевшую врачи госпитализировали в медицинское учреждение. На месте правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали инцидента", - говорится в сообщении.
После проведения проверки происшествию будет дана правовая квалификация.
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Падение детей из домов: что было раньше
- 15 февраля в Дарницком районе Киева с балкона 14-го этажа дома выпала 13-летняя девочка. Несовершеннолетняя погибла на месте. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- 17 февраля в Киеве 15-летняя девушка погибла в результате падения с балкона 16-го этажа. Начато уголовное производство по факту умышленного убийства.
- 2 февраля в Голосеевском районе Киева девочка выпала с балкона 17-го этажа. Несовершеннолетняя погибла на месте.
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