Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

В Святошинском районе столицы 12-летняя девочка выпала из окна квартиры восьмого этаже дома.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, ночью поступила информация о том, что на улице Зодчих несовершеннолетняя выпала из окна восьмого этажа.

"С многочисленными травмами и переломами 12-летнюю потерпевшую врачи госпитализировали в медицинское учреждение. На месте правоохранители проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все детали инцидента", - говорится в сообщении.

После проведения проверки происшествию будет дана правовая квалификация.

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Автор: Виталий Саенко