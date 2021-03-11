Полиция расследует обстоятельства гибели младенца в городе Каменка-Днепровская. Ребенок умер в доме без электроснабжения и отопления.
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10 марта около 05:00 в полицию сообщили о смерти мальчика 5 месяцев, которого доставили из одного из частных домов города.
Сотрудники полиции установили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственном здании, которое недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из города Энергодар.
Она не работала, на учете службы по делам детей местной территориальной общины не состояла.
Отмечается, что семья проживала при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии.
По словам матери ребенка, она вернулась от соседки, с которой они выпивали пиво. Она призналась, что дети в течение двух часов находились дома абсолютно одни без какого-либо присмотра. Дальше она накормила младенца, потом уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.
Дальнейшую судьбу двухлетней девочки решит служба по делам детей Каменско-Днепровской территориальной общины. Ее доставили в местную больницу для проведения полного медицинского обследования.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет дана окончательная правовая квалификация события.
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