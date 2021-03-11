Семья проживала при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии.

Полиция расследует обстоятельства гибели младенца в городе Каменка-Днепровская. Ребенок умер в доме без электроснабжения и отопления.

Читайте такжеВ Мелитополе студенты колледжа издевались над сверстником: появилась реакция полицииОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

10 марта около 05:00 в полицию сообщили о смерти мальчика 5 месяцев, которого доставили из одного из частных домов города.

Сотрудники полиции установили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственном здании, которое недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из города Энергодар.

Она не работала, на учете службы по делам детей местной территориальной общины не состояла.

Отмечается, что семья проживала при отсутствии электроснабжения и отопления, в условиях полной антисанитарии.

По словам матери ребенка, она вернулась от соседки, с которой они выпивали пиво. Она призналась, что дети в течение двух часов находились дома абсолютно одни без какого-либо присмотра. Дальше она накормила младенца, потом уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым. Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Дальнейшую судьбу двухлетней девочки решит служба по делам детей Каменско-Днепровской территориальной общины. Ее доставили в местную больницу для проведения полного медицинского обследования.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы будет дана окончательная правовая квалификация события.

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Автор: Людмила Жерновская